Mato Grosso do Sul tem etanol mais barato do país, apesar de alta de 19% no ano

Mato Grosso do Sul se destacou entre os estados brasileiros com o menor preço médio de etanol entre os dias 8 e 14 de dezembro. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontam que o litro do combustível foi comercializado, em média, a R$ 3,87 no estado, enquanto a média nacional chegou a R$ 4,12.

Campo Grande, capital do estado, também liderou o ranking entre as capitais brasileiras, com preço médio de R$ 3,78.

O cenário tem incentivado muitos motoristas a optarem pelo etanol, como é o caso do estudante Pedro Dourado. “O meu carro é flex, então aceita etanol e rende muito bem. Mas o etanol ele compensa mais se você coloca maiores quantidades, se você colocar pouquinho, ele vai muito rápido. E eu realmente senti que o etanol está compensando. Tem aquela conta pra ver se compensa usar etanol ou gasolina, e percebi que ficou muito mais barato”, comenta.

Por que o etanol é mais barato no estado?

A economista Aline Moreira explica que há três fatores principais para Mato Grosso do Sul registrar o preço mais baixo do etanol, mesmo em um momento de alta nacional.

“Primeiro, pela nossa localização estratégica. Estamos próximos de grandes produtores de etanol, como São Paulo e Minas Gerais, além de sermos um dos maiores produtores do país. Isso reduz significativamente os custos logísticos. Segundo, a tributação: o ICMS no estado é um dos mais baixos do Brasil, o que ajuda no preço final do combustível. E, por último, a competitividade. Aqui, especialmente na capital, há muitos postos de combustíveis, o que força uma redução nos preços devido à concorrência”, detalha a economista.

Alta acumulada no ano

Apesar do preço mais baixo no comparativo nacional, o etanol em Mato Grosso do Sul acumulou alta de 19% em 2024. Em janeiro, o litro custava, em média, R$ 3,23, enquanto agora está em R$ 3,87. Nos últimos dois meses, o combustível registrou um aumento de R$ 0,09.

O executivo comercial Everson Lopes é um dos consumidores que notaram essa alta recente. “Comecei a usar o etanol no início do ano, quando a diferença de preço para a gasolina era maior, cerca de R$ 1,92. Agora, na última semana, essa diferença caiu para R$ 1,80. Desde o fim de novembro, o preço do etanol já começou a subir”, relata.