Maurício Nascimento lança primeiro EP autoral em Campo Grande

O cantor e compositor Maurício Nascimento anuncia o lançamento de seu primeiro EP autoral, Tudo ou Nada. O trabalho estará disponível nas principais plataformas digitais a partir do dia 17 deste mês. Para comemorar essa nova fase da carreira, o artista realizará um show especial no Teatro do Mundo nesta sexta-feira, 4 de abril, às 20h.

Uma trajetória marcada pela versatilidade

Natural de Campo Grande (MS), Maurício iniciou sua carreira como vocalista da banda Versuskén, que ganhou destaque ao vencer o Festival Universitário da Canção da UFMS. Mais tarde, integrou a banda Lilás, ampliando seu repertório ao atuar em bailes e eventos. Também fez parte do Grupo Sol Maior, realizando apresentações em cerimônias e casamentos.

Desde 2018, o cantor retomou sua carreira solo, interpretando releituras de clássicos da MPB em bares e eventos. Agora, aos 45 anos, ele aposta em composições próprias, consolidando sua identidade artística.

O EP “Tudo ou Nada”

O novo trabalho reúne quatro faixas autorais, que refletem diferentes momentos da trajetória de Maurício. Duas delas remetem ao início da carreira:

🎵 “Ela Ri” – um pop envolvente;

– um pop envolvente; 🎵 “Posso Ir” – com influências de reggae.

As outras duas demonstram sua maturidade musical:

🎸 “Tudo ou Nada” – um blues marcante;

– um blues marcante; 🎶 “A Paz em Si” – uma MPB introspectiva.

Produção e bastidores

O EP foi produzido por Bia Blanc, produtora cultural que há mais de cinco anos trabalha com artistas em Campo Grande. A gravação foi realizada no estúdio Subgrave, com revisão, mixagem e masterização de Samuca.

“A gente tem um artista completo. O Maurício Nascimento já havia criado os arranjos e todas as modulações das músicas, então foi super fácil trabalhar com ele. A expectativa para a recepção do público é de um show alto astral. Ele entrega a alma no palco“, destaca Bia.

A equipe da Estação Cultural Teatro do Mundo, palco do show de lançamento, reforça a importância do espaço para artistas autorais.

“A Estação tem o prazer de receber Maurício Nascimento. O público pode esperar ouvir o melhor de suas canções em um show super especial. Esse espaço é um lugar que gera essa possibilidade, para que os artistas apresentem seus trabalhos autorais“, afirma a produção do evento.

Expectativa para o lançamento

O projeto nasceu de um esforço coletivo, contando com o apoio de amigos e patrocinadores. Maurício compartilha sua empolgação:

Animação marca fase profissional de Maurício – Foto: Divulgação

“A expectativa está a melhor possível. O show começou pequeno, sem promessa de cachê, mas aos poucos foram surgindo apoios e incentivos. O que era um projeto simples virou algo lindo. Estou muito animado e espero todo mundo lá!“, concluiu o cantor.





Com o lançamento de “Tudo ou Nada”, Maurício dá um passo decisivo em sua trajetória musical, apostando em seu próprio repertório para conquistar novos públicos.

Confira o som de Maurício Nascimento: