Mercado de trabalho em MS se transforma com profissões do futuro e expansão de cursos técnicos

O cenário econômico de Mato Grosso do Sul tem impulsionado mudanças no mercado de trabalho, abrindo espaço para novas profissões e ampliando a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes.

Setores como papel e celulose, serviços, mineração, bioenergia e tecnologia da informação demandam profissionais qualificados e prontos para lidar com os desafios de uma economia em constante transformação.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) tem se adaptado a essas novas demandas, planejando cursos alinhados às exigências do mercado. Segundo o pró-reitor de Ensino da instituição, Walter Guedes, as profissões do futuro exigem uma visão multidisciplinar e habilidades que vão além do conhecimento técnico.

“A automação, a economia sustentável e a urbanização são fatores que moldam essas novas carreiras, tornando essencial a qualificação constante dos profissionais”, explica.

A necessidade de profissionais capacitados se reflete também no setor educacional. O avanço da tecnologia e das metodologias de ensino requer docentes preparados para formar novos especialistas.

Cursos como Docente Digital e pós-graduações focadas em inovação educacional são exemplos da adaptação do ensino às demandas do futuro.

Cursos técnicos e profissionalizantes ganham espaço

Além das universidades, instituições como o Senai têm ampliado a oferta de cursos técnicos voltados para setores estratégicos do estado. Áreas como bioenergia, florestas plantadas, citricultura e produção de proteínas estão em ascensão, exigindo formação específica.

Entre as capacitações oferecidas, destacam-se os cursos de Técnico em Sistemas de Energia Renovável, Técnico em Celulose e Papel, Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais e Técnico em Alimentos.

A gerente de Educação do Senai, Dani Gil, destaca que, além das formações específicas, há também uma crescente demanda por profissionais qualificados em setores transversais, como infraestrutura e logística, Indústria 4.0 e digitalização.

“Os cursos técnicos e de qualificação profissional são essenciais para suprir essa demanda, formando mão de obra capacitada para atender às cadeias produtivas do estado”, afirma.

*Com informações do Governo de MS