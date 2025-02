Mercado do boi gordo inicia o ano com exportações aquecidas

O mercado do boi gordo começou 2025 com exportações aquecidas e demanda firme segundo os analistas da Scot Consultoria, Alcides Torres e Pedro Gonçalves. Segundo analise, a Turquia adquiriu 600 mil bovinos do Brasil e do Uruguai, movimentando o setor.

No varejo, o preço da carne subiu devido ao consumo interno, não por falta de oferta. Em São Paulo, a arroba do boi gordo gira em torno de R$ 320, enquanto no Mato Grosso, a resistência dos produtores em vender segurou o valor próximo dos R$ 330.

O abate de fêmeas segue intenso no início do ano, reflexo do atraso na monta, o que pode impactar a oferta nos próximos meses. A expectativa é de um mercado ainda ofertado, mas com menor volume do que em 2024, quando mais de 39 milhões de cabeças foram abatidas no país.

Confira o CBN e Acrissul no Agro deste sábado (15):