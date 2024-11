MS enfrenta dia instável com risco de tempestades e calor intenso nesta sexta-feira

A sexta-feira (22) será marcada por tempo instável em Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva, trovoadas e temperaturas elevadas, podendo chegar a 37°C em algumas regiões do estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a combinação de alta umidade e áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de precipitações.

A Capital, Campo Grande, não escapa da instabilidade e deve registrar temperaturas máximas de 28°C, com céu nublado e possibilidade de chuva forte ao longo do dia.

Alerta para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a ocorrência de chuvas intensas, com acumulados entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas de ventos fortes, que podem chegar a 100 km/h. O aviso abrange as regiões leste, centro-norte e sudoeste do estado e alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.