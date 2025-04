MS está sob alerta de perigo por chuvas intensas nesta terça (15)

Nesta terça-feira (15), todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão sob o alerta de perigo potencial de chuvas intensas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com ventos de até 60 quilômetros por hora e acúmulo de chuva de até 30 milímetros.

O Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) também alerta para maior probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento e explica que este cenário ocorre devido à passagem de cavados — correntes de vento que ajudam a formar as nuvens de tempestade —, aliado ao intenso transporte de calor e umidade.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 28°C e o céu fica nublado com pancadas de chuva acompanhadas de trovões durante todos os períodos do dia, além de ventos que variam entre intensidade fraca e moderada.

Dourados

Dourados tem máxima de 27°C, com trovões e pancadas de chuvas isoladas previstas para todos os períodos do dia nesta terça-feira.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado registram máxima de 31°C e o dia fica nublado com possibilidade de pancadas isoladas de chuvas acompanhadas de trovões durante todos os períodos do dia. Em Paranaíba, o cenário é o mesmo, mas a temperatura máxima é de 30°C.

Costa Norte

Coxim apresenta o mesmo cenário, mas os ventos permanecem fracos, com termômetros alcançando os 31°C.

Sonora e Pedro Gomes têm o mesmo padrão de chuvas, com pancadas e trovoadas durante todos os períodos do dia e ventos fracos; ambos os municípios registram máxima de 30°C.

Pantanal

Na região pantaneira, os termômetros de Corumbá atingem os 31°C e o município tem pancadas de chuva durante todo o dia, mas, durante a tarde e noite, estas pancadas são acompanhadas de trovões.

Porto Murtinho tem o mesmo cenário de chuvas, mas a temperatura máxima é de 29°C para esta terça-feira.