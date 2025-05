MS não terá novas vagas na Câmara, apesar de crescer mais que 5 estados

Mesmo com crescimento populacional superior ao de cinco estados, Mato Grosso do Sul não receberá novas vagas na Câmara dos Deputados na redistribuição definida pelo Congresso.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (6) um projeto de lei complementar que amplia de 513 para 531 o número de deputados federais a partir da legislatura de 2027.

A proposta foi apresentada como alternativa à redistribuição determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que exigia uma atualização das bancadas com base nos dados do Censo 2022.

Redistribuição de Cadeiras na Câmara dos Deputados Estado Antes Agora +Vagas Amazonas 8 10 +2 Ceará 22 23 +1 Goiás 17 18 +1 Minas Gerais 53 54 +1 Mato Grosso 8 10 +2 Pará 17 21 +4 Paraná 30 31 +1 Rio Grande do Norte 8 10 +2 Santa Catarina 16 20 +4

Apesar de ter registrado crescimento populacional acima de vários estados contemplados com novas vagas, Mato Grosso do Sul permanecerá com a mesma representação: oito deputados.

Segundo os dados do IBGE, Mato Grosso do Sul teve um crescimento de 12,57% entre 2010 e 2022 — passando de 2.449.024 para 2.757.013 habitantes. Ainda assim, ficou de fora da redistribuição, como desmonstra o quadro abaixo.

Variação populacional por estado Estado População Anterior População Atual Acréscimo Variação (%) Rio Grande do Norte 3.168.027 3.302.729 134.702 4,2% Minas Gerais 19.597.330 20.539.989 942.659 4,8% Ceará 8.452.381 8.974.957 522.576 6,17% Pará 7.581.051 8.120.131 539.080 7,1% Paraná 10.444.526 11.444.380 999.854 9,6% Mato Grosso do Sul 2.449.024 2.757.013 307.989 12,57% Amazonas 3.483.950 3.941.613 457.663 13,13% Goiás 6.003.788 7.056.495 1.052.707 17,5% Mato Grosso 3.035.122 3.658.649 623.527 20,6% Santa Catarina 6.248.436 7.610.361 1.361.925 21,8%



Na prática, o projeto aprovado impede que estados percam cadeiras, como previsto na legislação anterior, e distribui as novas 18 vagas entre nove estados que registraram crescimento ou distorções na proporção entre população e número de representantes.

A justificativa usada pelo relator, deputado Damião Feliciano (União-PB), foi a de evitar perda de recursos e influência política de regiões historicamente desfavorecidas. Segundo ele, “perder cadeiras significa perder peso político na correlação federativa e, portanto, perder recursos”.

Impacto da Decisão

A proposta também afeta as assembleias legislativas, já que a Constituição determina que cada estado tenha três deputados estaduais para cada federal, até o limite de 36. Com a manutenção das oito cadeiras, Mato Grosso do Sul seguirá com 24 deputados estaduais.

O impacto financeiro da criação de novas vagas na Câmara é estimado em R$ 64,8 milhões por ano, valor que deverá ser absorvido a partir do orçamento de 2027.

Também haverá aumento no valor total das emendas parlamentares, uma vez que cada novo deputado terá direito a indicar recursos no Orçamento da União.

Motivo do pedido de aumento de cadeiras

A proposta foi apresentada após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que acatou uma ação do governo do Pará alegando omissão legislativa na revisão do número de deputados conforme determina a Constituição.

A Corte deu prazo até 30 de junho para que o Congresso aprovasse a redistribuição com base no Censo de 2022.