MS terá primeira indústria de processamento de amendoim

Mato Grosso do Sul, o segundo maior produtor de amendoim do Brasil, avança na industrialização do grão com a construção da primeira unidade de processamento no Estado. O investimento de R$ 117,5 milhões será aplicado na instalação da indústria em Bataguassu, com estrutura para recebimento, limpeza, secagem, armazenamento e beneficiamento do produto.

A implantação da Casul, cooperativa de São Paulo, ocorrerá em três fases. A primeira, que deve finalizar em 2025, inclui a recepção do amendoim de produtores cooperados e sua preparação para envio a outras unidades. Em 2026, terá início o beneficiamento local do grão. Já em 2027, será construído um centro de distribuição de produtos industrializados.

A nova fábrica ocupará 10.300 m² de área construída em um terreno de 60.000 m², localizado na BR-267. O investimento abrange R$ 57,6 milhões em construção e instalações, além de R$ 59,2 milhões em máquinas e equipamentos. Entre os produtos que serão comercializados estão amendoim em casca, grão de roça, sementes, óleo bruto e farelo de amendoim.

Atualmente, Mato Grosso do Sul cultiva 42 mil hectares de amendoim, ficando atrás apenas de São Paulo na produção nacional. Com a nova indústria, o Estado busca agregar valor à cadeia produtiva, fortalecer a agroindustrialização e diversificar a base agrícola. O incentivo à cultura do amendoim também contribui para a recuperação de solos e otimização de recursos hídricos, com produtores utilizando técnicas de irrigação para melhor aproveitamento das lavouras.

O projeto faz parte de uma estratégia de desenvolvimento industrial e agrícola, contando com incentivos fiscais e políticas de fomento estadual para atrair novos empreendimentos ao setor.

*Com informações da Semadesc/MS