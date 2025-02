Mudanças de técnicos agitam o Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraiense e Corumbaense movimentaram o futebol de Mato Grosso do Sul esta semana com novas contratações de técnicos. O Naviraiense anunciou Edmar Heiler, ex-Caçador Atlético Clube, que chega com a missão de tirar o time do risco de rebaixamento. Heiler tem histórico misto, com bons resultados em Santa Catarina e desempenho abaixo das expectativas em 2012 no Itaporã.

Já o Corumbaense trouxe Francisco Oliveira de volta ao comando, após sua saída do Águia Negra. Oliveira substitui Charles de Almeida, demitido após a goleada de 6 a 1 para o Ivinhema. As mudanças visam reestruturar os times e melhorar o desempenho nas próximas rodadas do campeonato.