Nível do Rio Paraguai deve continuar abaixo da média em 2025

As 16 ondas de calor consecutivas em Mato Grosso do Sul, associadas ao período de chuvas abaixo da média desde setembro de 2023, têm contribuído para agravar o cenário de seca do Rio Paraguai.

Apesar da volta das chuvas no estado desde o mês de outubro, o volume de chuva registrado até o momento ainda não é suficiente para elevar o principal rio da região pantaneira.

“O Rio Paraguai está um (1) metro abaixo do seu nível normal, em média, e o que a gente precisaria é de um volume maior de chuva e mais constante […] se a gente pegar para um cenário futuro, para os meses de janeiro, fevereiro, por mais que a gente saiba que o rio vai aumentar ainda o seu volume, o seu nível por causa das chuvas, ele não vai chegar à normalidade que a gente espera dos últimos anos”, explica o gerente de recursos hídricos do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), Leonardo Sampaio Costa.

No final do mês de novembro, o Governo do Estado prorrogou o decreto de escassez hídrica decretado no início do ano pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Sem expectativa positiva para a volta à normalidade do nível do Rio Paraguai, a estimativa é que o próximo ano seja de chuvas abaixo da média.

“Este ano de 2025 também será um ano de escassez hídrica. Então, a gente está um pouquinho melhor do que o ano passado. A previsão é que teremos chuvas ainda muito próximas da média, mas um pouco abaixo, e que a gente não vai conseguir recuperar ainda no ano de 2025”.

Segundo o meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), Vinícius Sperling, este é o sexto ano consecutivo de registro de chuvas abaixo da média.

“O Pantanal sul-mato-grossense está, desde 2019, com chuvas abaixo da média. 2023 chegou muito próximo da média, mas não atingiu a média. Então, são seis anos de chuvas abaixo da média. E, pelo que a gente tem percebido agora em dezembro, não está mostrando um cenário de que essas chuvas possam ultrapassar essa média”, explicou o meteorologista.

O cenário ainda é mais preocupante com a potencialização da evaporação de água devido à seca e pelas fortes ondas de calor que têm atingido o estado.

“O cenário de agora, o que preocupa um pouco, é a seca, a falta de chuva aliada a temperaturas muito acima do normal. E isso é um cenário que a gente não vinha passando. Por exemplo, a onda de calor é definida como 5°C acima da média por um período de, no mínimo, 5 dias. A gente chegou a perceber momentos no Pantanal com 7°C, 8°C acima da média, atingindo até 43°C de temperatura, como em outubro e novembro deste ano, em Aquidauana, em Corumbá e em Miranda, também próximo de 43°C. Essas ondas de calor têm potencializado a evaporação acelerada das superfícies de água”, disse.

Acompanhe a entrevista completa: