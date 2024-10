No 2º turno, eleitor novamente madruga na fila para votar

Ele disse que desta vez a votação é mais rápida, apenas um candidato para escolher. Ele também avaliou a presença de duas mulheres no 2º turno. “Eu fico tão feliz de colocar uma mulher como prefeita”.

O jardineiro Paulo Sérgio Pires novamente madrugou na fila neste domingo (27) para votar, sendo o primeiro a chegar à Escola Municipal Pe Thomaz Ghirardelli – o maior colégio eleitoral de Campo Grande, onde voltam 8.567 pessoas. Desta vez ele chegou um pouco mais tarde, às 4h45, no 1º turno, ele chegou às 4h30.

O resultado das urnas em Campo Grande neste domingo (6) reescreve a história política da capital sul-mato-grossense. Pela primeira vez, duas mulheres foram eleitas para disputar o segundo turno das eleições municipais e a cidade vai eleger uma figura feminina para ocupar a vaga no executivo. Contrariando as principais pesquisas eleitorais – divulgadas durante a […]

Pela primeira vez na história duas mulheres disputam a Prefeitura da Capital, em um pleito acirrado. Elas chegaram ao 2º turno com uma diferença de 9.388 votos entre as duas candidatas, no 1º turno Adriane conquistou a preferência de 140.913 eleitores (31,67% dos votos válidos) e Rose conquistou 131.525 eleitores (29,56% dos votos válidos).

