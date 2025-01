Nova administração do Consórcio Guaicurus promete investimento em IA

O novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus, empresas do transporte coletivo urbano na Capital, Themis de Oliveira, antecipou, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, alguns dos projetos de investimentos do grupo para a prestação do serviço no município.

Segundo Themis, uma das áreas que deve trazer novidades nos próximos meses é o acesso à informação com o desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Themis de Oliveira

“A gente tem um sistema que já está disponível para a população, que permite visualizar, em tempo real, pelo celular, onde está o ônibus que ela quer pegar, se está demorando, se vai demorar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Esse tipo de informação já está disponível, e queremos massificar para que a população utilize isso também […] Isso já está acontecendo no Brasil inteiro. O estabelecimento da inteligência artificial, que já começamos a usar, também está sendo explorado na programação dos ônibus, no fluxo, nos horários, colocando tudo isso no conforto dos usuários”, detalhou.

Uma reivindicação antiga dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande é a instalação de ar-condicionado nos ônibus. Conforme Themis, esse investimento não está descartado.

“Já pedi, ontem mesmo, para o pessoal técnico, um levantamento do que significaria, em termos de custo, adaptar os ônibus que já existem e não têm o equipamento. São 460 ônibus que o consórcio coloca nas ruas, então, para fazer uma mudança dessas — e provavelmente não encontro equipamentos de prateleira; se eu quiser comprar amanhã 460 equipamentos desses e implantar, eu não tenho. Tenho que encomendar na fábrica e tudo mais. Mas já pedi esse levantamento ontem ao meu setor técnico, para que tenhamos um parâmetro de prazos e custos. Mas, particularmente, acho que é uma discussão pertinente. Campo Grande é uma cidade quente e está no meu radar como uma das prioridades para discutirmos e tentarmos implementar”.

Há menos de 24 horas no cargo, o diretor-presidente afirmou ainda que está realizando o levantamento de dados sobre o trabalho executado na Capital, com o objetivo de identificar as prioridades e os pedidos dos usuários. De acordo com Themis, nos próximos dias, ele deve se encontrar com a prefeitura para alinhar as principais pautas, apontar as urgências e discutir um possível reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo.

“Não começamos essa discussão ainda com a prefeitura. Vamos começar agora, com a minha chegada. Talvez, na semana que vem, tenhamos o primeiro papo para sentar à mesa, abrir essa fórmula, olhar, colocar números nela e, a partir daí, ver o que esses números contratuais indicam. Mas estou sempre aberto a todo tipo de discussão com a prefeitura […] Ainda não há um número definido”, resumiu o diretor-presidente.

Acompanhe a entrevista completa: