O peso da dívida pública no nosso bolso

Conforme o relatório do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) apresentado na cúpula do G20, o Brasil lidera o ranking mundial de gastos com juros da dívida pública em relação ao PIB. Em 2023, o valor pago com a dívida pública foi de cerca de 6% do PIB apenas em juros, aproximadamente R$ 640 bilhões, segundo estimativas do FSB.

No CBN Finanças desta terça-feira (19), o colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, analisou os números, comparou com os de outros países e destacou como a situação tem corroído o poder de consumo dos brasileiros.

“Para cobrir esse buraco, o governo precisa arrecadar mais impostos. Ou seja, no momento em que você paga os alimentos, abastece o carro ou paga sua conta de luz, parte do que você paga está cobrindo esses juros. Outro impacto direto está nos juros que você paga. A taxa básica de juros, a SELIC, serve como referência para os financiamentos, empréstimos e até os cartões de crédito. Juros altos na dívida pública fazem com que as taxas cobradas pelo mercado também sejam elevadas, aumentando o custo de vida de todas as famílias brasileiras”, explicou Hudson Garcia.

