Obras alteram trânsito no entorno da Praça Belmar Fidalgo

A rua Dom Aquino será parcialmente interditada a partir desta sexta-feira (21), para o início das obras de instalação da travessia elevada na entrada da Praça Esportiva Belmar Fidalgo, no centro da cidade. A expectativa é de que as obras durem uma semana se as condições climáticas permitirem.

Na próxima semana a rua Barão do Rio Branco também deve ser parcialmente interditada, para a instalação da travessia na outra entrada da Praça Belmar Fidalgo.

As obras são realizadas pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), que solicita aos motoristas atenção redobrada, respeito à sinalização provisória e diminuam a velocidade ao se aproximar das áreas em obras.