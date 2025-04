Orquestra indígena faz apresentação gratuita em Campo Grande

Na quarta-feira (16), a Orquestra Indígena se une a músicos portugueses para uma apresentação especial que celebra o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal. O concerto marca uma etapa fundamental no processo de criação colaborativa do espetáculo “Arapy Aguasu”, que será levado em turnê por Portugal e Espanha no segundo semestre de 2025.

O evento será em Campo Grande, às 20h, no Teatro Aracy Balabanian e terá entrada franca. Antes de seguir para Portugal e Espanha, outra apresentação está prevista, mas será em São Paulo.

Arapy Aguasu – Sinfonia entre dois mundos é uma criação musical entre Portugal e Brasil, idealizada por Eduardo Martinelli [Brasil] e Norberto Cruz [Madeira – Portugal] que envolve a Orquestra Indígena e músicos madeirenses, numa fusão da sonoridade portuguesa e indígena brasileira.

O projeto inspira-se nas “Marés” e na “Mata”, aludindo às correntes marítimas que conectaram esses territórios e aos recursos naturais da Madeira e do Mato Grosso do Sul. A apresentação é resultado de uma imersão artística, unindo tradições, sonoridades e histórias dos dois continentes.

Essa vivência tem como foco a valorização da cultura ancestral e o diálogo entre diferentes linguagens musicais, promovendo uma experiência artística profunda e transformadora.

O projeto ganha ainda maior pertinência no contexto da celebração do bicentenário do Tratado de Paz, Amizade e Aliança, também conhecido como o Tratado do Rio de Janeiro (29 de agosto de 1825), entre Portugal e Brasil, um marco histórico que será homenageado por meio das apresentações musicais para o público dos dois países.

Esse concerto será uma oportunidade rara de testemunhar o nascimento de uma obra que tem como fruto o encontro de mundos distintos que se reconhecem na força da música como ponte entre os povos.

A turnê internacional da Orquestra Indígena em Portugal e Espanha, prevista para agosto de 2025, contará com este espetáculo como peça central, reafirmando o protagonismo indígena na cena da música de concerto contemporânea.

Agenda de concertos

Dia 16 de abril às 20H, Teatro Aracy Balabanian, Campo Grande – Entrada Gratuita

Dia 31 de maio às 20h, Memorial da América Latina-SP

De 20 a 31 de agosto 10 concertos na Ilha da Madeira e em Lisboa em Portugal

De 02 a 07 de setembro concertos em Barcelona na Espanha.