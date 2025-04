Pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás são antecipados nesta terça-feira (15)

Os beneficiários do Bolsa Família com o Número de Inscrição Social (NIS) final 1 recebem nesta terça-feira (15) a parcela referente ao mês de abril.

Em Mato Grosso do Sul, 201.654 famílias são contempladas pelo programa, sendo 52.250 delas residentes em Campo Grande. O valor mínimo repassado é de R$ 600, podendo variar conforme a composição familiar.

Entre os adicionais está o Benefício Variável Nutriz, que concede R$ 50 a mães de bebês com até seis meses de idade, com foco na alimentação infantil.

Além disso, famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos também recebem um adicional de R$ 50 por integrante.

O Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150, é destinado a famílias com crianças de até seis anos.

Os valores podem ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de ir pessoalmente às agências. O cartão virtual do aplicativo também permite compras na função débito.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás também é depositado nesta terça-feira (15) para famílias com NIS final 1, cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios do programa.

O valor corresponde a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 quilos.

O benefício é voltado a famílias com pelo menos um integrante que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos ou pessoas com deficiência.

Mulheres responsáveis pelo núcleo familiar e vítimas de violência doméstica têm prioridade no recebimento.

Calendário de pagamentos