Pai e filho são presos após roubo a idoso em Miranda

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um roubo contra um idoso de 66 anos em Miranda, a 203 km de Campo Grande.

O crime ocorreu na noite de terça-feira (18), em uma conveniência da cidade, onde os criminosos, armados, roubaram joias e pertences da vítima e a mantiveram sob ameaça.

Arma utilizada no crime – Foto: Divulgação/PCMS

As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) e pela Delegacia de Polícia de Bonito, com apoio da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar.

A troca de informações entre as forças de segurança levou à identificação de três suspeitos: um homem de 50 anos, identificado como líder do grupo, seu filho, de 26 anos, e um terceiro envolvido, de 34 anos.

Prisão e apreensões

Na tarde de quarta-feira (19), o principal suspeito foi abordado enquanto viajava para Campo Grande em um veículo Onix prata. Durante a vistoria no carro, policiais encontraram as joias roubadas, que foram reconhecidas pela vítima.

A polícia também constatou que o suspeito usava tornozeleira eletrônica, mas bloqueava o sinal do dispositivo com dois aparelhos para evitar o monitoramento.

Ainda durante as buscas, os outros dois suspeitos foram presos em Bonito. No local, os policiais apreenderam a arma usada no crime, um revólver calibre .38, além das roupas utilizadas na ação.

Histórico criminal

Os três foram autuados em flagrante por roubo a pessoa idosa, com agravantes pelo uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima e ação em grupo. Pai e filho já possuíam passagens anteriores por roubo e extorsão mediante sequestro.

*Com informações da PCMS