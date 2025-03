Pancadas de chuva e trovões devem persistir em boa parte de MS

Em Mato Grosso do Sul a quarta-feira (12) deve ser marcada por pancadas de chuva isoladas e trovoadas em boa parte dos municípios. Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a previsão indica queda nas temperaturas no estado, o que ocorre por causa da frente fria que avança no país aliada a áreas de baixa pressão atmosférica.

Além disso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todos os 79 municípios do estado estão sob alerta amarelo, que prevê acúmulo de chuva de até 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos de até 60 quilômetros por hora (km/h).

Podem ocorrer, de forma pontual, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de rajadas de vento e raios, principalmente nas regiões Oeste, Sul e Sudeste de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande

Segundo o Inmet, nesta quarta-feira (12), os termômetros da Capital podem registrar 30°C, com céu nublado no período da manhã e tarde e possibilidade de pancadas de chuva isoladas acompanhadas por trovões. À noite, o cenário deve se repetir com pancadas de chuvas em áreas isoladas do município.

Hoje, a previsão é de que as chuvas acumulem até 30 mm/h ou 50mm/dia, com rajadas de vento de 40 a 60 km/h.

Três Lagoas

A temperatura em Três Lagoas nesta quarta-feira pode atingir os 36°C, a previsão indica pancadas de chuva isoladas no período da manhã e noite, enquanto à tarde, estão previstas chuvas acompanhadas de trovões.

Ainda na região Leste do estado, os termômetros de Paranaíba podem atingir os 35°C hoje, enquanto Aparecida do Taboado pode ter 37°C, com o mesmo cenário de nuvens e pancadas de chuva de manhã e noite, além de chuvas acompanhadas de trovões no período da tarde.

Dourados

Os termômetros da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul podem registrar 31°C, com ventos fracos e céu nublado com pancadas de chuva de manhã e à noite e chuvas e trovões no período da tarde.

Coxim

No norte do estado, Coxim deve registrar máxima de 36°C, também com indicativo de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva de manhã e noite, no período da tarde o cenário se repete somado à ocorrência de trovoadas.