Pesqueiro irregular em Bonito é alvo de investigação do MPMS

Um pesqueiro localizado no distrito de Águas do Miranda, em Bonito, está sob investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por irregularidades ambientais. A Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou o local sendo utilizado para hospedagem e pesca, sem as devidas autorizações.

De acordo com informações do MPMS, a PMA realizou uma vistoria em março de 2024 e constatou a presença de pescadores, estrutura para hospedagem e até mesmo uma placa indicando os serviços oferecidos no local.

Diante das irregularidades, foi aplicada uma multa de R$ 8 mil e o caso encaminhado ao Ministério Público.

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Bonito instaurou um inquérito civil para apurar o caso. O objetivo é investigar o as irregularidades e tomar as medidas cabíveis. Entre as possibilidades estão a assinatura de um termo de ajustamento de conduta ou o ajuizamento de uma ação judicial.

Além disso, a Promotoria solicitou informações ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para verificar a situação de regularização do pesqueiro.

*Com informações do MPMS