Piloto morre em queda de avião agrícola no Sul do estado

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) chegaram na manhã desta sexta-feira (31) a Iguatemi para investigar as causas da queda do avião agrícola que matou um piloto na quinta-feira (30).

Segundo a Polícia Civil, os servidores do Cenipa e policiais do estado estão, neste momento, no local do acidente realizando o levantamento de informações.

De acordo com a delegada que acompanha o caso, diretora do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), Ana Cláudia Medina ontem foi realizada a liberação do corpo dos destroços da aeronave.

O avião caiu em uma área rural e ficou completamente destruído, causando a morte do piloto, que estava sozinho na aeronave.

A suspeita é que o piloto estivesse dispersando agrotóxico pela região quando aconteceu o acidente.

Conforme Dados do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER), desenvolvido pelo Cenipa, só em 2024, foram registradas 45 ocorrências envolvendo aeronaves em Mato Grosso do Sul. 35 ocorrência foram em Campo Grande, o restante no interior.