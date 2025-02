Pistoleiros são presos após assassinato em Jardim

Dois homens foram presos em flagrante pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) após um assassinato ocorrido em Jardim.

O crime ocorreu quando a vítima, um motorista de van de passageiros, foi baleada enquanto dirigia pela BR-060 em direção a cidade Bela Vista. Após o crime, os suspeitos fugiram para Amambai, onde foram interceptados pelos policiais.

Os agentes localizaram os suspeitos, de 33 e 55 anos, em uma picape, apontada por testemunhas como o veículo usado na ação criminosa. Durante a abordagem, foi encontrada uma espingarda calibre .12, possivelmente utilizada no crime, além de quase R$ 9 mil em espécie e um capuz do tipo balaclava.

O homem de 33 anos, proprietário do veículo e da arma, afirmou que foi coagido a fornecer ambos para cobrar uma dívida em Jardim. Já o passageiro usava tornozeleira eletrônica devido a um crime cometido no Paraná e possui antecedentes por tráfico de drogas.

Durante a operação, os policiais também apreenderam diversas armas em posse do suspeito, incluindo uma pistola 9mm com dois carregadores, uma carabina calibre .38, uma carabina calibre .22 com carregador e uma outra carabina com luneta.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Jardim, junto com o veículo, as armas e as munições apreendidas. O caso segue em investigação.

*Com informações do DOF