Polícia Civil de MS abre 400 vagas em novo concurso público

Foi autorizada a realização de um novo concurso público para a Polícia Civil. A medida foi publicada na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado. O concurso prevê o preenchimento de 400 vagas para cargos efetivos na função de Agente de Polícia Judiciária.

Do total de oportunidades, 300 vagas serão destinadas à função de Investigador de Polícia Judiciária e outras 100 para Escrivão de Polícia Judiciária, cargos que integram o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O edital, que trará os detalhes sobre o concurso, será divulgado em breve. Entre as informações esperadas estão as fases do processo seletivo, os requisitos para aprovação, os conteúdos programáticos das provas, os critérios de avaliação e o prazo de validade do concurso. O documento também irá especificar os requisitos legais do processo seletivo.

*Com informações da PCMS