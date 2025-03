Polícia Civil de MS recupera celular roubado de vítima de latrocínio em SC

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul localizou e apreendeu um iPhone 15 Pro Max que havia sido roubado durante um latrocínio ocorrido em Timbó, Santa Catarina. O aparelho pertencia a um advogado, vítima do crime registrado em 31 de dezembro de 2024.

Segundo as autoridades, um dos suspeitos tinha um relacionamento amoroso com a vítima há mais de dois anos e teria planejado o crime junto a outros envolvidos. Após o latrocínio, os autores usaram o celular para movimentar mais de R$ 400 mil da conta do advogado.

O aparelho foi localizado em Campo Grande, onde foi vendido por um dos suspeitos. Com a apreensão, os investigadores reuniram documentos que comprovaram toda a cadeia de compra e venda do dispositivo. O celular, avaliado em aproximadamente R$ 5.500,00, será devolvido à família da vítima.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) e pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (DECON), em parceria com a Polícia Civil catarinense.

*Com informações da PCMS