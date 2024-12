Polícia Civil incinera mais de 2,8 toneladas de drogas

Em uma série de ações coordenadas realizadas nesta quarta-feira (4), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul incinerou mais de 2,8 toneladas de entorpecentes apreendidos em diferentes cidades do estado.

Cocaína avaliada em R$ 4 milhões é destruída em Santa Rita do Pardo e Bataguassu

As delegacias de Santa Rita do Pardo e Bataguassu incineraram 147 quilos de cocaína apreendidos ao longo dos últimos meses. A droga, avaliada em cerca de R$ 4 milhões, foi destruída conforme os procedimentos da Lei nº 11.343/2006, após autorização judicial.

O montante evidencia a relevância das operações conjuntas para combater o tráfico na região, que frequentemente atua como rota de transporte de substâncias ilícitas.

Tacuru: quase uma tonelada de maconha incinerada

A Polícia Civil de Tacuru destruiu 933 quilos de maconha em um forno industrial na cidade de Sete Quedas. O procedimento seguiu as diretrizes legais e contou com a presença do delegado titular de Paranhos e de uma autoridade sanitária local.

Iguatemi incinera 1,7 tonelada de drogas em operação única

A Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi realizou a incineração de 1.781,75 quilos de entorpecentes, incluindo maconha e skank, em uma empresa local. As substâncias foram apreendidas em uma única operação no mês de novembro.

A destruição dos materiais contou com o acompanhamento da Vigilância Sanitária, assegurando o cumprimento das normas legais.

*Com informações da Polícia Civil