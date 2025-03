Por meio do grafite, evento leva arte, conhecimento e cultura para bairros da Capital

Será realizada no próximo domingo (9), na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá, em Campo Grande, a terceira edição do ‘Campão Graffiti: Arte Urbana e Cultura‘. De acordo com o coordenador, San Martinez, o evento promete transformar a paisagem do bairro com cores, formas e expressões artísticas, reunindo artistas locais e nacionais em um grande intercâmbio cultural.

San Martinez participou de uma entrevista ao vivo na manhã desta quarta-feira (5), no Jornal CBN Campo Grande, e deu mais detalhes sobre a programação do evento e o cenário do grafite no estado, que já conta com mais de 60 artistas.

“O Campão Graffiti surgiu em 2022 porque nós mesmos queríamos organizar algo do nosso jeito, algo feito por nós e não pelas instituições. Porque a gente conhece a história do grafite, a gente pinta a cidade, a gente conhece o bairro. O grafite faz parte da nossa história e a gente tem o objetivo de mostrar para a população que a gente é organizado, que a gente estuda e pesquisa. Muitas pessoas estão se descobrindo por meio do grafite e por meio da arte“, explicou o grafiteiro há mais de 17 anos em Campo Grande e coordenador do evento.

Confira a entrevista completa: