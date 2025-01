Por que a alta do dólar ainda não chegou ao preço dos combustíveis da Petrobras?

No CBN Finanças desta terça-feira (14), o colunista e economista, Hudson Garcia avaliou o que tem contribuído para a conter o avanço da alta do dólar sobre o preço dos combustíveis.

Segundo o economista, são diversos fatores associados entre eles o crescimento significativo do comércio eletrônico.

“De acordo com a Neotrust e o Itaú Unibanco, as vendas de Natal cresceram significativamente. No comércio eletrônico, entre os dias 1º e 25 de dezembro, o faturamento atingiu R$26 bilhões, um aumento nominal de 20,6% em relação ao mesmo período de 2023. Já a combinação de vendas físicas e online registrou uma alta de 12,3% na semana que antecedeu o Natal. De acordo com o Itaú Unibanco, esses dados mostram que, mesmo em um cenário de incertezas econômicas, o consumo seguiu aquecido no final do ano”, analisou.

Outra instituição que avalia o cenário econômico é a Confederação Nacional do Comércio. Nos últimos dias foram apresentados dados animadores sobre o balanço de vendas no período natalino com um volume de vendas de R$69,75 bilhões, um crescimento real de 1,3%, já descontada a inflação.

