Prazo e parcelamento lideram estratégias do comércio para atrair consumidores no Dia das Mães

O comércio de Campo Grande entra na reta final de uma das datas mais importantes do calendário varejista com expectativa de crescimento nas vendas. Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), Renato Paniago, o Dia das Mães é considerado o “segundo Natal do ano” para o setor, movimentando não apenas o varejo, mas também serviços e turismo.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta terça-feira (6), Paniago afirmou que as pesquisas realizadas pela entidade junto aos empresários da capital apontam aumento de até 10% nas expectativas de venda em relação ao ano passado.

“O ticket médio deve se manter entre R$ 100 e R$ 250, mas o volume de vendas tende a ser maior”, destacou.

Renato Paniago nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Beleza, presentes e serviços lideram procura

Entre os setores com maior movimentação no período, o presidente da ACICG destacou os segmentos de beleza, presentes e serviços, além do setor turístico. “Muita gente aproveita para visitar a mãe em outra cidade. Então, o turismo regional também sente os reflexos positivos da data”, disse.

Segundo Paniago, a antecipação na escolha dos presentes já começou, mas o comércio espera o maior fluxo para sábado (10), véspera do Dia das Mães. “Algumas pessoas, por conta da rotina, ainda deixam para o domingo. Mas já percebemos crescimento no movimento desde o início da semana.”

Facilidade no pagamento é principal estratégia

O levantamento feito pela associação também revelou que a principal aposta dos lojistas neste ano será a facilitação no prazo de pagamento. “O brasileiro está enfrentando desafios no orçamento familiar. Por isso, as empresas apostam em parcelamentos e condições de pagamento acessíveis. Promoções e ações nas redes sociais também têm peso”, explicou.

Além disso, muitos comerciantes estão aproveitando a ocasião para lançar novos produtos ou até mesmo novos negócios, em um esforço para captar clientes em uma data tradicionalmente forte no varejo.

Comércio pronto para atender, mas contratação ainda é desafio

O presidente da ACICG reforçou que o comércio está preparado para atender até mesmo os consumidores que costumam deixar a compra para a última hora. “As empresas estão abastecidas e prontas para atender de hoje até domingo. Quem for visitar a mãe na próxima semana também poderá contar com o comércio aberto”, garantiu.

Já em relação à contratação temporária, Paniago fez um alerta sobre a baixa adesão por parte das empresas, motivada, segundo ele, pelos altos custos e pela burocracia do processo.

“A maioria dos lojistas não vai contratar ninguém neste período. O custo de manter um colaborador ainda é um impeditivo para a geração de emprego, mesmo sendo o setor que mais emprega no país”, afirmou.

Serviço e orientação aos empresários

Encerrando a entrevista, o presidente reforçou o papel da associação como aliada do empresário campo-grandense. “A ACICG está sempre à disposição para orientar, capacitar e oferecer soluções. Nosso telefone é o 3312-5000, e toda a equipe está pronta para atender”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: