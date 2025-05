Prazo para pedir isenção da taxa do Enem 2025 termina nesta sexta-feira

Candidatos que desejam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 sem pagar a taxa de inscrição têm até esta sexta-feira (2) para solicitar a isenção. O prazo, que terminaria antes, foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) no último dia 25 de abril e vale até as 23h59 (horário de Brasília).

O pedido deve ser feito pela internet, na Página do Participante do Enem, com acesso pelo login da plataforma Gov.br. O mesmo prazo vale para quem faltou ao Enem 2024 mesmo tendo conseguido a isenção na edição passada. Nesses casos, é obrigatório justificar a ausência para poder tentar nova gratuidade.

Entre os públicos que têm direito à isenção estão estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas públicas, ex-alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou como bolsistas integrais em instituições privadas, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no CadÚnico e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

Quem faltou às provas do Enem do ano passado precisa comprovar o motivo da ausência com documentos que justifiquem situações como acidente, internação médica, falecimento de familiar próximo, trabalho, privação de liberdade, entre outras situações descritas no edital do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A justificativa deve ser referente aos dias da prova regular (3 e 10 de novembro de 2024) ou da reaplicação (10 e 11 de dezembro).

O resultado da análise das justificativas e pedidos de isenção será divulgado no dia 12 de maio. Quem tiver a solicitação negada poderá apresentar recurso entre os dias 12 e 16. A resposta definitiva sairá no dia 22 de maio.

É importante destacar que, mesmo após conseguir a isenção, o candidato precisará realizar a inscrição normalmente quando o edital oficial do Enem 2025 for publicado. Quem não obtiver a gratuidade deverá pagar a taxa — cujo valor ainda não foi divulgado. Em 2024, o custo foi de R$ 85.

Na edição anterior, 63,6% dos mais de 4,3 milhões de inscritos no Enem foram isentos da taxa.

*Com informações da Agência Brasil