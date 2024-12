Prazo para recadastramento do Mais Social e Energia Social termina em 31 de dezembro

Beneficiários dos programas Mais Social e Energia Social: Conta de Luz Zero têm até o dia 31 de dezembro para realizar o recadastramento e garantir a continuidade dos benefícios. As iniciativas, que atendem famílias de baixa renda em Mato Grosso do Sul, oferecem suporte financeiro e cobertura de contas de energia elétrica para quem vive em situação de vulnerabilidade social.

Mais Social: segurança alimentar para quem mais precisa

O programa Mais Social destina R$ 450 mensais a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. O valor pode ser usado para a compra de alimentos, gás de cozinha, produtos de limpeza e higiene, mas a aquisição de bebidas alcoólicas e cigarros é proibida, sob pena de exclusão.

Os beneficiários do Mais Social devem aguardar convocação da equipe em suas cidades e apresentar os documentos exigidos. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone (67) 3368-9000.

Energia Social: alívio na conta de luz

O programa Energia Social quita as contas de energia elétrica de famílias de baixa renda no Estado, garantindo a continuidade do serviço essencial. Para seguir no programa, os beneficiários devem realizar o recadastramento por meio do site www.energiasocial.ms.gov.br, nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras), sedes do Mais Social ou agências da Sanesul.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, reforça a importância do prazo. “Quem não se recadastrar até 31 de dezembro perderá o benefício”, alerta.

O programa é destinado a imóveis residenciais com consumo mensal de até 220 kWh, em áreas urbanas ou rurais. Para se inscrever, o titular precisa ser beneficiário da Tarifa Social de Energia Elétrica, ter renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e renda familiar total de até dois salários mínimos.