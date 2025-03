Prazo para seleção de profissionais de Educação Física é estendido

A Prefeitura de Campo Grande estendeu o prazo de inscrição para o Processo Seletivo Simplificado destinado a profissionais de Educação Física. Os interessados podem se inscrever entre os dias 7 e 14 de março, conforme edital publicado no Diário Oficial do Município.

O processo seletivo busca formar um Cadastro de Reserva para a função de Agente Social de Esporte e Lazer, que atuará no Programa Movimenta Campo Grande. As modalidades contempladas incluem coordenador de eventos esportivos, ballet, FitDance, futebol, natação e hidroginástica, pilates, ritbox, ritmos e zumba. As cargas horárias variam de 20 a 40 horas semanais.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, Bairro Santa Fé. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição, disponível no site oficial da Prefeitura ou na sede da Funesp, e entregar o documento acompanhado do Curriculum Vitae, cópia de um documento oficial com foto e comprovantes de pontuação para a Prova de Títulos.

Informações detalhadas sobre o processo seletivo e eventuais atualizações serão divulgadas no Diário Oficial de Campo Grande, acessível pelo site . Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 3314-3971.

*Com informações da Prefeitura de CG