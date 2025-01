Prefeita Adriane Lopes ainda não definiu 12 nomes do primeiro escalão

Em uma situação atípica para a administração pública da Capital sul-mato-grossense, muitos nomes dos titulares do primeiro escalão ainda não foram anunciados.

A prefeita Adriane Lopes (PP) rompeu com uma tradição comum à maioria dos administradores públicos de apresentar o time de secretários logo após a posse no cargo, no dia primeiro de janeiro.

Já se passaram 10 dias e, nesse período, os anúncios estão sendo realizados “a conta gotas”. Ainda restam 12 nomes para compor o quadro de gestores que vão colocar em prática o Plano de Governo prometido durante as eleições de 2024.

Faltam titulares para a Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Especial da Casa Civil, Secretaria Munic. de Governo e Relações Institucionais, Controladoria-Geral do Município, Secretaria Especial de Articulação Regional, Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Secretaria Munic. de Infraestrutura e Serviços Públicos, Secretaria Munic. de Assistência Social e Cidadania, Secretário Executivo da Cultura, Secretaria Executiva da Juventude, Secretaria Executiva da Mulher e Diretoria-Pres. da Fundação Munic. de Esportes.

Entre os 14 nomes anunciados e já publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) não houve novidades. Todos os titulares já faziam parte do primeiro escalão da Prefeitura da Capital até dezembro do ano passado. Confira os nomes abaixo.

Titulares publicados em Diário Oficial