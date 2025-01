Prefeita anuncia novos secretários mas quadro ainda está incompleto

No início da noite desta sexta-feira (10) a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), anunciou por meio das redes sociais mais 10 nomes que passam a compor o primeiro escalão da administração municipal. Outros 14 nomes haviam sido anunciados de forma gradual, desde o dia 3 deste mês. ( Veja abaixo a composição do quadro )

Os nomes de dois diretores de autarquias também foram publicados no Diário Oficial desta segunda-feira (6)

Outros 14 nomes anunciados já faziam parte da gestão passada de Adriane Lopes, até dezembro do ano passado

Prefeita Adriane Lopes ainda não definiu 12 nomes do primeiro escalão

Essas últimas nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) mas ainda não preenchem todo o quadro do primeiro escalão. Ainda não foram anunciados os titulares da Procuradoria-Geral do Município e da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais.

Também nesta sexta-feira, a prefeita confirmou para a próxima segunda-feira (13) a data de posse dos novos secretários e diretores-presidentes das secretarias e autarquias. A cerimônia marca o início oficial da nova gestão de Adriane Lopes e foi agendada para às 8h da manhã, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande.

Últimos nomeados

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania

Camilla Nascimento Chefe da Casa Civil

Thelma Mendes Nogueira Lopes Controlador Geral do Município

Elton Dione de Souza Secretário Especial de Articulação Regional

Darci Caldo Secretário Especial de Segurança e Defesa Social

Anderson Gonzaga da Silva Assis Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

Marcelo Miglioli Secretário-Executivo da Cultura

Valdir Gomes de Oliveira Secretário-Executivo da Juventude

Paulo Lands Filho Secretária-Executiva da Mulher

Maria Angélica Fontanari Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Sandro Trindade Benites

Demais nomeados