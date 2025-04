Presidente chileno vem ao Brasil discutir reta final da Rota Bioceânica

O presidente do Chile, Gabriel Boric, realiza visita oficial ao Brasil entre os dias 22 e 23 de abril. Ele traz como uma das prioridades da viagem as conversas com autoridades brasileiras sobre os avanços da Rota Bioceânica. Este projeto ligará os oceanos Atlântico e Pacífico por meio de uma conexão terrestre entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

A rota totaliza 2.300 quilômetros de extensão. Ela passa por Mato Grosso do Sul, cruza o Chaco Paraguaio, e atravessa as províncias de Salta e Jujuy, na Argentina. Finalmente, termina nos portos chilenos de Iquique, Mejillones e Antofagasta. A previsão é de que o trecho completo esteja pronto até 2026, com expectativa de início do transporte de cargas ainda no mesmo ano.

De acordo com autoridades brasileiras, o projeto está praticamente concluído. Os dois últimos pontos em obras são a ponte sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai). Outro ponto é a rodovia que corta o Chaco Paraguaio.

Obras da ponte sobre o rio Paraguai – Foto: Divulgação/MOPC

O Ministério das Obras Públicas e Comunicações (MOPC) do Paraguai informou que os viadutos de acesso já foram concluídos em 100%. Isso se aplica aos dois lados da ponte.

Entre as etapas seguintes está a instalação dos cabos de tensão que sustentarão o vão central da ponte. Também já começaram a ser implantadas medidas de segurança, como cordões anti-colisão e barreiras anti-suicídio.

Avanços e Expectativas da Rota Bioceânica

No Chile, o governo informou que as obras de conectividade entre a fronteira e os portos do norte já estão finalizadas. A expectativa é que, com a finalização dos trechos pendentes, os países avancem nas discussões sobre os ganhos logísticos e comerciais da nova rota. Este projeto tem potencial para se tornar o principal corredor terrestre entre os dois oceanos.

“Ano que vem essa rota estará pronta, e tanto a saída dos produtos brasileiros por meio do Chile para os mercados asiáticos quanto a chegada de produtos chilenos ao Brasil serão uma grande oportunidade para ambos os países”, afirmou recentemente o governador Eduardo Riedel.

Impacto da Rota Bioceânica para Brasil e Chile

Já a ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet, que esteve no Chile em março, adiantou que o encontro entre os presidentes terá como foco essa integração. Ela destacou que “há décadas sonhávamos com a integração da América do Sul”.

O presidente chileno deverá vir ao Brasil acompanhado de empresários e investidores do país andino. A expectativa é de que, ainda nesta semana, o governo do Chile faça um anúncio oficial sobre a rota.