Produtores rurais impulsionam venda de hortaliças na Ceasa/MS

Os produtores rurais sul-mato-grossenses, responsáveis por abastecer o mercado com legumes, frutas e verduras, comercializaram 216 mil toneladas de hortifrutigranjeiros em 2024.

Os dados são da Divisão de Mercado e Abastecimento (Dimer) das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS) e evidenciam o aumento de vendas de hortaliças em 3,1% quando comparado ao volume comercializado em 2023, quando foram fornecidas 210 mil toneladas de alimentos pelas Centrais de Abastecimento em Campo Grande.

Em valor de mercado, a Ceasa/MS comercializou cerca de R$ 850 milhões em produtos em 2024, um aumento de aproximadamente 12,16% em relação ao ano anterior.

Comércio de hortaliças no pavilhão da Coop-Grande – Foto: Reprodução Ceasa/MS

Do interior

Municípios do interior são os principais responsáveis pela produção das hortaliças, como Sidrolândia, que foi o principal fornecedor de frutas, legumes e verduras às Centrais.

Foram 6 mil toneladas de alimentos fornecidos pelos produtores sidrolandenses, o que equivale a 23,57% de toda a produção interna que abastece a Ceasa/MS.

O segundo maior fornecedor de produtos agrícolas é Terenos. Em 2024, o município forneceu 6,5 mil toneladas de hortaliças e ovos para as Centrais. Jaraguari e Nova Andradina também estão no ranking de maiores cidades fornecedoras de produtos para a Ceasa em Mato Grosso do Sul.

Entre estados

Mato Grosso do Sul é o terceiro maior fornecedor de produtos de hortifruti para as demais Centrais de Abastecimento do país, com 28,5 mil toneladas de hortaliças, legumes e frutas comercializados na Ceasa/MS no ano passado, o equivalente a 13,17% de toda a mercadoria ofertada nas Centrais ao longo do ano.

Entre os estados que mais fornecem produtos para a Ceasa/MS, São Paulo ocupa o primeiro lugar, com 64 mil toneladas de hortaliças, e Minas Gerais é a segunda colocada, com 32 mil toneladas comercializadas.

*Com informações Governo de MS