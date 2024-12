Programa Agrinho celebra 10 anos com recorde de participação e premiação de destaque

O Programa Agrinho, iniciativa do Senar/MS voltada à educação de crianças e jovens, encerrou o ano com uma cerimônia de premiação nesta quarta-feira (4), em comemoração aos seus 10 anos de existência.

Desde a sua criação, o programa já impactou cerca de 900 mil alunos de escolas nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul, promovendo a conexão entre o campo e a cidade por meio de conceitos de cidadania e sustentabilidade.

Com o tema “Cultivando saberes, protegendo o Pantanal”, o Agrinho alcançou, em 2024, o maior número de participantes em sua história: 190 mil alunos de 612 escolas. A marca foi comemorada pelo presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni.

“Estamos investindo na educação e levando o conhecimento do campo para as crianças. Esse recorde mostra o impacto do Agrinho na formação de cidadãos conscientes sobre sustentabilidade e o papel da produção agropecuária”, destacou Bertoni.