Programa de capacitação "Mulheres Mil" abre nova turma no Aero Rancho

Com o objetivo de ampliar a qualificação profissional e facilitar o acesso ao mercado de trabalho, o programa “Mulheres Mil” inicia mais uma turma no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Desta vez, 100 mulheres foram selecionadas para o curso de Assistente Administrativa, que terá uma carga horária de 160 horas.

As aulas começam na próxima segunda-feira (10), às 8h, no ACIESP – Instituto de Capacitação e Instrução de Economia Solidária. Esta é a sétima turma do programa desde o segundo semestre de 2023, e a previsão é que até maio sejam entregues 490 certificados a novas profissionais.

A iniciativa tem se mostrado eficiente na inserção das participantes no mercado de trabalho. De acordo com a Fundação Social do Trabalho (Funsat), que executa o programa, seis em cada dez alunas são encaminhadas para vagas de emprego ao fim do curso.

Outras encontram oportunidades no empreendedorismo, utilizando o conhecimento adquirido para iniciar ou aprimorar seus negócios.

A primeira turma de 2025 teve início em fevereiro, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Moreninhas, com 50 alunas, e deve concluir os módulos até abril.

O programa pretende atender todas as sete regiões da cidade ao longo do ano, ampliando as oportunidades de formação profissional para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Em 2024, 340 alunas foram certificadas pelo “Mulheres Mil” em diferentes bairros da capital. O programa é viabilizado por recursos federais e tem registrado um dos menores índices de evasão do país.

As capacitações já ocorreram em unidades como o CRAS Vida Nova, CRAS Noroeste, CRAS Canguru, CRAS Aero Rancho e na Escola Municipal Eduardo Olímpio Machado, no Jardim Ouro Verde.

*Com informações da Prefeitura de CG