Projeto estuda soluções para convivência pacífica entre apicultores e tatus-canastra em MS

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, a bióloga e doutora em Educação Ambiental Gabriela Rodrigues Longo falou sobre o Projeto Canastras e Colmeias: Protegendo Apiários e a Fauna Silvestre, desenvolvido pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres (Icas). O projeto, que teve início em 2015, estuda soluções para promoção de uma convivência pacífica entre apicultores e tatus-canastra.

Durante a conversa, a bióloga destacou a importância da troca de experiências entre apicultores e os profissionais do projeto para o aperfeiçoamento de técnicas de manejo dos tatus e proteção dos apiários.

Com o objetivo de enfrentar os desafios dessa convivência, foi criado um manual de condutas, batizado de ‘Guia de Convivência entre Apicultores e Tatus-canastra no Cerrado do Mato Grosso do Sul‘. O material, que reúne técnicas testadas e aprovadas pelos próprios apicultores, ajuda a evitar ataques às colmeias.

Um dos resultados positivos desses quase 10 anos de pesquisa é a criação do selo ‘Amigo do Tatu-canastra‘. A certificação internacional é responsável por agregar valor aos produtos comercializados nas áreas de pesquisa.

Acompanhe a entrevista completa: