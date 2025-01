Quantos ovos podemos comer por dia?

Um alimento que faz parte do hábito alimentar da maioria das pessoas nunca foi tão polêmico quanto nas últimas semanas. O assunto tem sido um dos mais comentados no país devido à musa fitness campo-grandense Gracyanne Barbosa revelar que come até 40 ovos por dia.

Nessa dieta, rica em proteína, a ex-dançarina explicou que ingere 10 ovos com gema e o restante só com a clara, divididos em refeições com oito ovos em cada.

Mas até que ponto esse tipo de dieta é saudável? Essa pergunta foi respondida pelo nutricionista Fernando Del Pino, durante o programa CBN Você Mulher deste sábado (25). Acompanhe a entrevista na íntegra: