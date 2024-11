Reflexos da eleição americana, guerra comercial entre EUA e China, e os impactos para MS

Uma das promessas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é a sobretaxação de produtos chineses em seu segundo mandato, a partir de 2025. Em alguns casos, segundo Trump, o reajuste deve alcançar até 100% nas importações.

Para tentar se proteger dessas investidas, a China está se preparando para enfrentar os desafios do próximo governo Trump. Esta guerra comercial entre os países pode ter consequências econômicas para Mato Grosso do Sul, conforme a análise do economista e colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia.

“Uma intensificação da guerra comercial pode levar a uma desaceleração da economia global, afetando os preços das commodities para baixo e, consequentemente, as receitas de exportação do Mato Grosso do Sul. Além disso, medidas protecionistas por parte dos Estados Unidos podem impactar as exportações brasileiras para aquele país, que é o segundo maior comprador da produção brasileira. Considerando os possíveis cenários, podemos avaliar que, em um cenário otimista, a China intensifica a importação de commodities brasileiras, compensando a redução das compras dos Estados Unidos”.

Acompanhe a análise completa: