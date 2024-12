Reforma Administrativa da Capital é sancionada

A prefeita Adriane Lopes sancionou nesta segunda-feira (30) a Lei n. 7.366, adequando a estrutura administrativa do município. A medida visa otimizar gastos dentro do Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o Tribunal de Contas do Estado.

Foram criadas novas secretarias, a da Assistência Social e Cidadania, Cultura, Juventude e da Mulher, Casa Civil, Planejamento e Parcerias Estratégicas, e Articulação Regional.

Além disso, houve mudanças nas secretarias de Compras Governamentais, agora Licitações e Contratos, e Fazenda, que substitui a Secretaria Municipal de Finanças.

A Secretaria de Meio Ambiente, antiga Semadur, também passou por reformulação, agora Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana E Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável . As mudanças entram em vigor em 1º de janeiro de 2025.