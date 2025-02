Resistência em MS ao massacre do bolsonarismo

Desde quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por trama golpista, as lideranças da direita de vários partidos reagiram com força. Todos acusam o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de participar de um sistema para condenar e botar Bolsonaro na cadeia.

Em Mato Grosso do Sul, onde a direita é dividida, há uma união de força para defender Bolsonaro.

O deputado federal Marcos Pollon (PL) não tem dúvida de que o País vive numa ditadura em manter a inelegibilidade de Bolsonaro. Ele aponta o ex-presidente como maior líder da direita no mundo, sendo reconhecido até pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E mesmo denunciado por trama golpista, Pollon ainda aposta na candidatura de Bolsonaro a Presidência da República, em 2026.

E quem não acredita no envolvimento de Bolsonaro em trama golpista é o deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP). Ele disse que Bolsonaro pode ter um monte de defeitos, chegando a falar coisas que não deve, mas não tem espírito de golpista. Ele vê a denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet, “é muito frágil, é muito anêmica e muito débil”. Ele lamenta muito se Bolsonaro planejou o golpe como assinalou Gonet na denúncia. Porém, ressaltou a sua convivência com Bolsonaro e, em todas as conversas, nunca se falou em dar golpe. “Todas as ações dele foram em defesa da democracia”, enfatizou.

Mas a posição mais incisiva em defesa de Bolsonaro foi a do deputado estadual Coronel David (PL). Ele acusa o sistema de tentar eliminar o adversário político, no caso o Bolsonaro, com narrativas e sem provas.

David observou o que se faz contra Bolsonaro é a mesma tática de Maduro, presidente da Venezuela, de mandar prender adversários, sem provas, sob acusação de tramar golpe.

O Coronel não tem dúvida que o objetivo do sistema nas mãos de Alexandre de Moraes é neutralizar Bolsonaro da política.

A estratégia agora, diante da denúncia da Procuradoria-Geral da República, é mobilizar a população em defesa do ex-presidente. A ideia é mostrar a perseguição implacável contra Bolsonaro.

O primeiro teste das ruas será no dia 16 de março.

