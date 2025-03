Rodolfo Nogueira é eleito presidente da comissão de agricultura e pecuária

conteúdo essencial

Campanha digital aborda conteúdos sobre defesa dos direitos das mulheres

Conteúdos com informações essenciais para a população e foco na defesa e conscientização sobre os direitos das mulheres integram a campanha “Conhecer para se Proteger”, lançada este mês pela Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul (Amamsul). As informações são divulgadas no perfil do Instagram, por meio de quadro fixo que aborda conteúdos envolvendo […]