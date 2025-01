Rotina de segurança é a principal estratégia para a proteção de dados

Na terça-feira (28), é celebrado o Dia Internacional da Proteção de Dados. O assunto, presente na rotina de trabalho de usuários e empresas, exige cuidados para garantir a segurança no dia a dia.

Giulliano Souza Foto: Karina Anunciato

Segundo o diretor de tecnologia e operações da Digix, Giulliano Souza, para as empresas evitarem problemas mais graves com o vazamento de dados, é fundamental a adoção de uma rotina de segurança.

“Tem que trabalhar principalmente para uma abordagem estratégica e com um conjunto de políticas, com um conjunto de ações que tragam essa segurança na proteção de dados. Mas o principal é você trabalhar a mentalidade com os seus colaboradores. É aquela cultura do treinamento sobre o assunto, trabalhar o assunto no dia a dia, falar o que é a segurança da informação. Um simples fato de um colaborador tirar um print de uma tela e passar isso no WhatsApp, por exemplo, para outra pessoa, dependendo da informação, pode gerar um impacto, isso pode ser um vazamento de dados. Então percebam como isso é simples, mas você também pode trabalhar outras coisas, mais internas, que geram essa segurança. Por exemplo, gerenciar acessos. Eu posso ter acesso a determinados dados que outra pessoa não deveria ter”, explica.

Uma prática muito comum nos dias de hoje é o trabalho remoto. Questionado se o acesso ao sistema da empresa fora do ambiente de trabalho é seguro, Giulliano confirma a prática pode ser arriscada.

“Sim, pode ser uma coisa arriscada. Algumas empresas, por sinal, bloqueiam os acessos aos seus sistemas fora do ambiente da empresa. Então, por exemplo, pessoas que viajam muito vão acessar aquelas redes virtuais públicas, o Wi-Fi público, um shopping, um hotel, você tem que ter recursos que tragam essa segurança para os dados da empresa. Você trabalhar com a chamada VPN, que são redes virtuais fechadas, protegidas […] quando você tá fora da empresa, você precisa ter esses recursos que tragam essa segurança, e você só vai acessar com dupla autenticação. Você vai acessar com uma criptografia. Como algumas empresas não têm esses recursos, elas preferem bloquear”, detalhou.

Durante a conversa dentro do Jornal CBN Campo Grande, o diretor de tecnologia e operações da Digix orientou ainda o que fazer em caso de vazamento de dados.

Acompanhe a entrevista completa: