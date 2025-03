São mais de 1,8 mil vagas disponíveis para a Capital

Mato Grosso do Sul bate recorde de etanol e avança na descarbonização

Produção histórica e etanol de milho impulsionam bioenergia no estado Mato Grosso do Sul alcançou uma produção histórica de 4,2 bilhões de litros de etanol na safra 2024/25, consolidando-se como o quarto maior produtor do país. Os números, divulgados pela Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (Biosul) na abertura da Expocanas […]