Saúde mental em foco nas empresas

A saúde mental dos trabalhadores ganhou destaque nas discussões corporativas recentes. Dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que, entre 2012 e 2022, foram registrados 45 mil afastamentos por doenças mentais em Mato Grosso do Sul.

Segundo o psicólogo, Tiago Ravanello, o excesso de trabalho pode prejudicar a saúde mental. “Se aumentamos excessivamente as demandas e cobranças, trabalhadores podem se despersonalizar. Deixam de saber quem são e viram máquinas”.

Diante desse cenário, empresas têm adotado iniciativas para promover o bem-estar de seus colaboradores. A Unimed identificou altos índices de afastamentos relacionados a transtornos como ansiedade e pânico.

Para enfrentar o problema, a cooperativa implementou ações como relaxamento guiado, ioga e rodas de conversa. “Os funcionários começaram a se sentir muito mais acolhidos e valorizados pela cooperativa”, afirma Bruna de Oliveira Barbosa, coordenadora de Gestão de Pessoas.

A empresa também adquiriu uma plataforma de suporte psicológico. “Criamos um ambiente mais tranquilo e acolhedor, onde os colaboradores têm a certeza de que são cuidados e valorizados”, completa Bruna.

No Senac, as ações de promoção de saúde mental acontecem durante todo o ano. A empresa foi reconhecida como uma Excelente Empresa para Trabalhar pela consultoria Great Place to Work.

“Prezamos por um ambiente com confiança entre as pessoas e alinhamento entre valores pessoais e organizacionais”, explica Michelle Kist, diretora de Gestão Corporativa. “Isso faz com que as pessoas queiram estar aqui”.

Já a Digix desenvolve o Projeto Acolher, em parceria com a UFMS, oferecendo apoio emocional presencial e remoto. “Os colaboradores podem buscar atendimento sem necessidade de agendamento”, explica Bianca Rodrigues, psicóloga do setor de Desenvolvimento Humano e Organizacional.

A supervisão do projeto é feita por professores da universidade. “Quanto maior a qualidade de vida, maior a produtividade e a redução de conflitos internos”, conclui Bianca.

