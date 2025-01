Segunda começa altas temperaturas e chance de chuva em boa parte do estado

Trinta e um municípios estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa até as 10horas da manhã desta segunda-feira (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nestes locais o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros no dia com rajadas de ventos de até 60 quilômetros por hora.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão meteorológica indica a continuidade de contrastes no Mato Grosso do Sul, onde as regiões Centro-Norte, Nordeste e Leste do estado apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Devido a esta condição as temperaturas nessas regiões tendem a ficar mais amenas.

Por outro lado, principalmente nas regiões Centro-Sul e sudoeste, seguem com tendência de tempo mais firme e seco e com temperaturas acima da média para o mês de janeiro, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar. Essa situação meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.