Semana começa com calor e temperaturas acima dos 30° em MS

A segunda-feira começa com tempo firme em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu limpo no início da manhã, depois do final de semana chuvoso, indica que os termômetros devem subir acima dos 30° em boa parte dos municípios do estado.

Apesar do sol forte, o Inmet mantém o aviso de perigo potencial de chuva intensa em 16 alguns municípios do extremo Norte de MS.

Em Campo Grande, a temperatura máxima deve alcançar os 33°. Na região Sul do estado, em Ponta Porã e Dourados a máxima é de 31°.

Em Três Lagoas, região Leste, os termômetros devem alcançar os 32°. No Norte, em Coxim 33°.

Na região Pantaneira em Porto Murtinho e Corumbá a temperatura máxima deve ser de 35°.