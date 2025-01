Semana começa com calor intenso e baixa umidade em Mato Grosso do Sul

A semana começa com tempo seco e altas temperaturas em Mato Grosso do Sul. A previsão para esta segunda-feira (6) indica sol e variação de nebulosidade em diferentes regiões do Estado, mas não se descartam chuvas isoladas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a condição meteorológica é influenciada pela atuação de uma alta pressão atmosférica, que contribui para o tempo quente e seco.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 15% e 30%, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Estado, aumentando o alerta para a hidratação e cuidados com a saúde respiratória.

Temperaturas elevadas

Em Campo Grande, a segunda-feira começou com mínima de 22ºC e a máxima prevista é de 32ºC. Nas regiões de Dourados e Anaurilândia, as temperaturas variam entre 18ºC e 36ºC. Já ao sul, Ponta Porã e Iguatemi registraram mínimas de 18ºC a 20ºC, com máximas de até 33ºC.

Para a região pantaneira, Porto Murtinho terá um dos dias mais quentes do Estado, com máxima de 39ºC. Corumbá deve atingir 33ºC e Coxim, ao norte, chega aos 31ºC. Em Aquidauana, a previsão é de 35ºC.

Outros municípios também devem registrar temperaturas elevadas nesta segunda-feira. Em Ivinhema e Jardim, a previsão é de 37ºC, enquanto Bonito e Nova Andradina terão máximas de 36ºC.

Em Três Lagoas e Água Clara, o calor atinge os 35ºC. Rochedo, Paranaíba, Naviraí e Nova Alvorada do Sul ficam com 33ºC, enquanto Chapadão do Sul terá a temperatura mais amena, com 29ºC.