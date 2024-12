Tecnologia avança a favor da precisão do diagnóstico por imagens

A tecnologia tem avançado cada vez mais na área da saúde. A inovação com inteligência artificial tem contribuído, inclusive, para a precisão de dados diagnósticos por imagens de exames médicos.

Segundo o diretor administrativo da Proexames Diagnóstico, Mauro Cosme, o avanço não para por aí. No futuro, ele projeta uma maior interação entre computadores e médicos.

“Com o tempo, ele pode estar sugerindo para o médico, chamando a atenção para tal imagem. Há um ponto máximo, que seria a própria máquina dar o laudo do exame, mas isso pode ser que no futuro aconteça. Sempre vai ter um médico modulando e se responsabilizando. Se alguma coisa estiver fora do padrão, aí o médico vai validar ou não”, explicou o diretor.

Ao longo dos anos, os profissionais da saúde contavam com poucos recursos tecnológicos, muitas vezes sem a possibilidade de contar com informações precisas de exames de rastreio e imagens. Agora, conforme o médico, isso mudou e tem agilizado, inclusive, o próprio tratamento.

“O impacto da tecnologia é total. Um trauma craniano nos anos 60 era uma adivinhação para o médico. Hoje, se você esbarrar em alguém, bater um pouquinho a cabeça, faz a tomografia e terá um diagnóstico preciso. E uma coisa importante, que hoje está se discutindo, é a inteligência artificial, mas ela já está na medicina há algum tempo. Então, são muitas melhorias nos processos, na rapidez, na qualidade dos exames que ela já vem introduzindo. Só que de maneira muito consciente e muito preocupada com tudo. Tudo é software hoje em dia”, explicou.

Apesar dos avanços ajudarem a reduzir também o tempo de realização dos exames, o médico frisou a importância da interação entre as pessoas.

“Alguém que tinha que ficar 40 minutos numa máquina pode ficar 20. Então, você beneficia a pessoa por não ficar naquela posição tanto tempo. E, na outra ponta, como é que a gente lida com a pessoa para que ela fique confortável, que seja o menos traumático possível? Ninguém está lá porque está feliz; foi fazer porque precisa. É preciso ter empatia”, esclareceu Mauro Cosme.

Acompanhe a entrevista completa: