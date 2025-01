Tendências gastronômicas mundiais

Hoje vamos explorar algumas das inovações e mudanças que estão moldando a forma como nos alimentamos e experimentamos a comida ao redor do globo.

Plant Based e Veganismo

Uma das tendências mais em voga atualmente é a alimentação plant based, que enfatiza dietas à base de plantas. O veganismo e o vegetarianismo, incluindo o lacto-ovo-vegetarianismo, estão ganhando espaço nas mesas e nos menus dos restaurantes. As pessoas estão cada vez mais conscientes de sua saúde e do impacto ambiental que suas escolhas alimentares têm. Isso resulta em uma busca por produtos mais naturais, com menos aditivos e conservantes.

Uma fonte que comprova a crescente conscientização das pessoas sobre saúde e impacto ambiental em suas escolhas alimentares é o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), intitulado “The State of Food Security and Nutrition in the World“. Este relatório discute não apenas a segurança alimentar, mas também as tendências de consumo e a crescente demanda por dietas mais sustentáveis.

Comidas Saudáveis e Sustentabilidade

Além de pratos à base de plantas, há uma crescente demanda por comidas saudáveis que respeitem princípios de sustentabilidade. Restaurantes estão se preocupando em minimizar o desperdício de água, alimentos e energia, adotando práticas mais sustentáveis na cozinha. Eventos como o Science and Cooking World Congress que tem sua base em Barcelona, têm destacado a importância da ciência na gastronomia, promovendo inovações e técnicas que beneficiam tanto o sabor quanto a saúde.

Inteligência Artificial na Gastronomia

Outro aspecto fascinante é a utilização da inteligência artificial na gastronomia. Chefs como François Chartier, em colaboração com a empresa Sony no Japão, estão explorando como a IA pode ajudar na criação de novos pratos e texturas. A IA pode analisar combinações de ingredientes, sugerir receitas e até mesmo prever as preferências dos consumidores. Porém, a pergunta que surge é: até que ponto a criatividade humana pode ser substituída pela tecnologia? As pessoas ainda valorizam a conexão emocional com a comida que muitas vezes vai além da informação técnica.

Experiências Gastronômicas e Conexão com a Comunidade

Os restaurantes estão se transformando em espaços que oferecem experiências, não apenas refeições. Hotéis e estabelecimentos estão apostando em serviços mais personalizados, criando ambientes aconchegantes e reconfortantes. Além disso, a conexão com a comunidade tem se tornado essencial. Denise Rohnelt, cozinheira e pesquisadora de Roraima cita que o tucupi, o jambu, pequi e baru, estão se destacando, trazendo um sabor único e autêntico aos seus pratos.

Em tempo, ontem recebi as fotos de um menu degustação pra lá de especial em comemoração ao aniversário de 73 anos do meu pai Eduardo Machado, foi no Restaurante Y, do chef Luiz Filipe, inaugurado ano passado em Foz do Iguaçu. O menu que contém traços de brasilidade guarda a sutileza e a vanguarda das técnicas Italo caipiras que o chef Luiz traz em suas criações, comprovando esse momento de experiência gastronômica que conecta o clássico com a cozinha de autor.

Em resumo, as tendências gastronômicas mundiais estão cada vez mais interligadas à saúde, sustentabilidade e à busca por experiências significativas. À medida que continuamos a explorar o mundo da gastronomia, é importante lembrar que cada refeição é uma oportunidade de conexão — com a comida, com os outros e com o nosso planeta.